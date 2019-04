Verstappen vanaf tweede startrij in Bakoe, pole voor Bottas

In Q3 begon Verstappen met een mindere ronde, maar hij koos ervoor niet direct naar binnen te gaan, maar er nog een snelle lap aan vast te plakken. Op de ietwat opgewarmde banden (het was slechts 14 graden in Bakoe) klokte hij met 1.41,069 op dat moment de tweede tijd, achter Hamilton. In de laatste paar minuten gingen de toppers uiteraard nog naar buiten voor een laatste vliegende ronde. Verstappen, wiens kwalificatie erop zat, zag Bottas (1.40,495) en Vettel (1.40,797) passeren. Hamilton (1.40,554) zorgde voor een volledig zilveren eerste startrij.



Het is niettemin de beste kwalificatie voor de Nederlander in vier beurten in Azerbeidzjan. Plek vier biedt goede perspectieven op het podium. Afgelopen twee edities gebeurde er een hoop in de race. Bovendien verwacht Red Bull Racing een goede snelheid te hebben in de race.