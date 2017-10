Verstappen verkozen tot driver of the day: 'Auto wordt steeds beter'

,,Het was een mooie dag", zegt Verstappen bij de podiumceremonie. ,,De snelheid was al snel veelbelovend. Ik kon telkens bij Lewis in de buurt blijven. Maar het is lastig om hier in te halen. Ik ben blij dat de auto steeds beter wordt. Ik had niet verwacht dat we hier zo sterk zouden zijn."



Verstappen gaf bij Ziggo Sport aan dat hij niet denkt dat hij door de achterblijvers de strijd om racewinst heeft verloren. ,,Het is moeilijk om in te halen. Ik denk niet dat ik Lewis dan alsnog had bijgehaald."



Verstappen werd in april ook verkozen tot coureur van de dag. Toen reed hij naar het podium in China.