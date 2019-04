Verstappen vierde in eerste training van Grand Prix van China

Podcast | In alle euforie is Max nog de enige die de rust bewaart

25 maart De euforie in het Honda-kamp was groot na de derde plek van Max Verstappen in de Grand Prix van Australië. De Nederlander wist de Ferrari's achter zich te houden en in de buurt van wereldkampioen Lewis Hamilton over de finish te komen. Nu staat de Grand Prix van Bahrein voor de deur en is het de hoogste tijd voor de nieuwe podcast van Pitstop! Met verslaggevers Arjan Schouten, Rik Spekenbrink, Tim Engelen en presentator Hidde van Warmerdam.