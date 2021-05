Verstappen wacht nog op eerste podium in Monaco: ‘Mooi moment om dat om te draaien’

Door Arjan Schouten Twee uitvalbeurten, negende, vijfde, vierde. De erelijst van Max Verstappen in Monaco is niet zijn sterkste. De Limburger weet het, het huwelijk Verstappen-Monaco kan veel beter. ,,Tot dusver was het hier eh, tja.. Een paar foutjes van mijn kant. Wat ongeluk. Een paar races die niet mijn besten waren’’, vertelde Verstappen vandaag in het prinsdom. ,,Een mooie gelegenheid om dat om te draaien, nu’’, besloot hij.

Nooit stond hij er op het podium, maar net als in alle races dit jaar start Verstappen gewoon als favoriet in Monaco, naast Lewis Hamilton. Alle prijzen gaan al weken naar een van de twee coureurs. Volgens Hamilton is Red Bull Racing in het voordeel op het circuit waar de renstal de laatste jaren vaker sterk was, zo won Daniel Ricciardo er nog bij de voorlaatste ontmoeting in 2018. ,,Toen hadden we een uitstekende auto hier’’, herinnerde Verstappen zich. ,,Maar dat was niet elk jaar het geval. Een paar jaar zaten we er een beetje naast, andere jaren waren we beter gestart aan het jaar en ging het beter. Dat is nu ook het geval, dus daar hoop ik wel op. Maar eens maar eens zien hoe het morgen gaat. Zorgen dat de auto werkt zoals wij graag willen.”