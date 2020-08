Verstappen: Wat moet ik zeggen? Het was gewoon niet zo vermakelijk

Max Verstappen kon na afloop van de Grand Prix van België niet anders dan concluderen dat de derde plaats achter Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas vandaag het hoogst haalbare was. Maar vermaakt had hij zich niet onderweg.

,,Wat moet ik er verder over zeggen? Het was gewoon niet zo vermakelijk”, zo luidde het oordeel van de Red Bull-coureur, die achter Hamilton tweede blijft in de WK-stand. ,,Al met al was het een saaie race die niet erg interessant was. Ik heb er niet van genoten.”

Verstappen begon de race op het circuit van Spa-Francorchamps vanaf de derde plaats en hield die positie vrij eenvoudig vast, zonder serieus zicht te hebben op meer. Ook in de slotfase kon hij weinig uitrichten, hoewel het duidelijk was dat Hamilton en Bottas grote problemen hadden hun versleten banden heel te houden. Bij de Nederlander was het echter weinig beter.

,,Mijn banden werden steeds slechter en daarom kon ik niet echt pushen. Het is zo jammer, want het is een geweldig circuit. Van de 44 rondjes heb ik er 38 vooral moeten managen. De pitstop was vrij vroeg in de race. Dat was natuurlijk niet het beste voor ons.”

Een pitstop maken en op verse banden proberen het gat naar Bottas en Hamilton nog dicht te rijden, kwam even ter sprake tijdens de race. ,,Het team vroeg of ik naar binnen wilde, maar dan zou ik anderhalf tot twee seconden achter Daniel Ricciardo (Renault) weer naar buiten zijn gekomen en dat wilde ik niet. De laatste ronden heb ik maar rustig aan gedaan, er was toch niks meer te winnen. Het was gewoon niet zo’n fijne race.”

Bekijk de samenvatting van de Grand Prix van België.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.