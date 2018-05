Verstappen wederom tweede achter Ricciardo in Monaco

Ook de tweede vrije training voor de Grand Prix van Monaco is vanmiddag op een een-tweetje van Red Bull uitgelopen. Nadat in de eerste vrije training de beste tijd door Daniel Ricciardo werd geklokt met Max Verstappen in zijn kielzog, gebeurde dat ook in de tweede vrije training.

Lange tijd leek Verstappen er op hypersofts met de snelste tijd vandoor te gaan, nadat hij al meermalen zijn eigen beste tijd verbeterde. Ricciardo dook echter op diezelfde banden nog onder de grens van 1.12 en klokte uiteindelijk een toptijd van 1.11,841, tegenover 1.12,035 van Verstappen. Dat was al een track record op het circuit van Monte Carlo, maar zijn Australische teamgenoot deed er nog een schepje bovenop.



Ferrari en Mercedes volgden op gepaste afstand: Sebastian Vettel kwam het dichtstbij met 1.12,413. Achter hem volgden Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen en Valtteri Bottas. Red Bull toonde vandaag aan dat de RB14 zeer geschikt is op dit circuit, met haar smalle bochten. Nu is het voor Verstappen zaak om een goede kwalificatie neer te zetten, omdat inhalen op het Monte Carlo niet meevalt. Ergens vooraan starten zondag is cruciaal voor de Nederlander.



Vorig jaar begon de Nederlander vanaf plek vier en eindigde hij gedesillusioneerd als vijfde. Verstappen zat toen na een vroege pitsstop de hele race vast achter de Mercedes van Valtteri Bottas. In 2015 en 2016 eindigde zijn race in de vangrails.



De derde vrije training en de kwalificatie worden zaterdag verreden. Zondag mag Red Bull laten zien of het haar dominantie tot nu toe ook naar de Grand Prix kan doortrekken.