Verstappen wint bloedstollend spannende GP, Hamilton eindigt als tweede

Wat een verrassing. Op vermogen de Mercedessen verschalken, dat lukte Red Bull Racing dit seizoen vooralsnog niet. Dus gooiden ze het bij de tweede race op Silverstone over een andere boeg. Met een afwijkende bandenstrategie kon Max Verstappen bij hoge temperaturen wél het gevecht aan op de baan. Sterker nog: hij won zelfs dankzij de slimme tactiek, voor het eerst sinds de race in Brazilië van vorig jaar.

Door Arjan Schouten



Wie niet waagt, wie niet wint. Op brute snelheid lukte het zo vaak niet dit jaar, maar op tactiek pakte Max Verstappen de Mercedessen wel in. Op een droge baan zonder safety cars lukte het de Nederlander van Red Bull Racing zo om Lewis Hamilton én Valtteri Bottas achter zich te houden, op weg naar zijn negende zege in de Formule 1.



Een onverwachte zege in de historische 70th Anniversary Grand Prix, beaamde hij zelf ook. ,,Deze zag ik niet aankomen. We hebben echt een geweldige dag gehad, de beste strategie gekozen. Alles liep soepeltjes’‘, meende Verstappen, die vroeg in de race tegen het advies van de pitmuur in, de druk op Mercedes zette. ,,Zo kon ik mijn eigen wedstrijd rijden en dat hielp me in het einde van de race.”

Volledig scherm © AP

De laatste weken ging hij zonder fiducie de races in, zo groot was steeds de achterstand op Mercedes. Dus besloten Red Bull en Verstappen, nu tweede in het kampioenschap vóór Bottas, het tijdens de tweede race op het asfalt van Silverstone anders aan te pakken. Allemaal racend op een compound zachter waagde hij als enige van de topcoureurs de gok door zaterdag op de harde band Q2 door te komen. Zo verdiende hij het recht om vanaf de vierde plek als enige in de top-10 op die hardste band te starten met allemaal concurrenten op mediums om hem heen. De start was dus cruciaal. Kon hij snel voorbij Nico Hülkenberg gaan om het gat met de Mercedessen niet te groot te laten worden? Het antwoord gaf hij gelijk met een bliksemstart.

Bekijk hier de start:

De halve wedstrijd (26 van de 52 rondjes) reed hij door op die witte banden, om pas als leider in de race naar binnen te komen. Op mediums kwam hij terug op P2 net achter leider Bottas en voor Hamilton, om meteen Bottas op eigen kracht te pakken.

Uitstekend bandenmanagement

Volledig scherm © Pool via REUTERS Nee, op een éénstopper gokte hij niet, de basis onder zijn onverwachte zege werd in die eerste lange stint gelegd. Een uitstekende tactiek, afwijkend van Mercedes, die zich met prima bandenmanagement volledig uitbetaalde. Want toen Bottas na 33 rondjes voor een tweede keer naar binnen moest, ging Verstappen gewoon met hem mee. Toen mocht Hamilton even leiden, maar Mercedes was vorige week met de dubbele klapbanden al uitvoerig gewaarschuwd. Die lieten Hamilton echt niet voor een éénstopper naar de finish gaan, op kwetsbare mediums. ,,Die band gaat toch niet klappen, hè?“, vroeg Hamilton na 37 rondes met enige angst in zijn stem over de boordradio. Het antwoord was negatief, maar toen Verstappen vervolgens het commando kreeg om te gaan pushen, met slechts tien seconden verschil naar Hamilton, was dat voor Mercedes het signaal om de wereldkampioen nog eens binnen te halen.

Terug aan de leiding kon Verstappen zijn negende zege in de Formule 1 zo naar huis rijden. ,,Wat een geweldige race’’, jubelde Verstappen, die iedereen aan de pitmuur, in de fabriek in Engeland en de Japanners van Honda bedankte.

Voor Hamilton en Bottas tekende hij voor een bijzonder resultaat in Engeland, want op Silverstone was Mercedes al ongeslagen sinds 2013. ,,Felicitaties aan Max, ze hebben de beste job gedaan met de banden vandaag. En dit was niet onze dag”, concludeerde Hamilton dan ook terecht. ,,Op het einde had ik weer blaren op de banden. Daar moeten we maar eens goed naar gaan kijken. Ook omdat Pirelli na de problemen week na week de bandendruk opvoert. Het zijn net ballonnen waar we nu mee rijden.” Ballonnen waarmee Red Bull in ieder geval een stuk langer kan doorrijden.

Volledig scherm Uitslag 70th AnniversaryGrand PRix © AD

De F1 volg je live op Ziggo Sport

Volledig scherm © BSR Agency