Verstappen: Wordt leuker dan vorig jaar

Door Rik Spekenbrink Plek 5. Dat is, calamiteiten daargelaten, het hoogst haalbare voor Max Verstappen in de grand prix van Sotsji, zondag. Daar doet een motorwissel en bijbehorende gridstraf niets aan af. Vanuit het achterveld denkt Verstappen in staat te zijn terug te keren naar die plek 5. ,,Dat is het doel. En dat zou het ook zonder straf zijn geweest. We moeten er nu alleen wat meer voor doen.” Bij Verstappen, en zijn teamgenoot Daniel Ricciardo, wordt zoals vorige week al gemeld, een motor vervangen. De zogeheten C-Spec gaat er weer uit om de voorloper, de B-Spec, in te bouwen. De Nederlander legt uit: ,,De C-spec is niet gemaakt om te racen op hoogte, zoals straks in Mexico en Brazilië. Dus we wisten dat hij er weer uit moest, op enig moment. Dan is dit de beste plek om het te doen. Dit circuit ligt ons toch al niet.”

Renault

Verstappen vindt het zelf ook gek, dat Renault een motor levert die niet geschikt is op alle circuits. ,,Maar het is voor mij ook één groot vraagteken waarom dat precies is. Hij is zo afgesteld dat het er niet in zit, dan ploft ‘ie uit elkaar ofzo.” Dat het fabrieksteam van Renault er zelf ook niet meer rijdt, zegt hem genoeg. ,,Als het zo’n goede update zou zijn, hadden ze hem er zelf ook wel in gezet.”



Omdat Verstappen dus vanuit het achterveld moet starten, gaat hij zaterdag waarschijnlijk alleen het eerste deel van de kwalificatie (Q1) rijden. Hij kan de trainingen bovendien gebruiken om wat meer aandacht te schenken aan de ‘long runs’ van zijn auto. ,,En deze straf geeft ons de ruimte meer nieuwe onderdelen te testen.”



Het wordt waarschijnlijk wel een leukere race dan vorig jaar in Sotsji. Toen ging Verstappen vanaf de start van plek 7 naar 5, maar reed vervolgens een eenzame race in niemandsland. Hij had de grote schermen langs het circuit nodig om wat actie te zien. ,,Dit is leuker. Qua racesnelheid moeten we terug kunnen komen naar plek 5 en 6, maar hoe snel dat lukt is afhankelijk van hoe gemakkelijk het inhalen gaat.”