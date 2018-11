Verstappen: Zandvoort? Nu moet er geld komen

Verstappen: Misschien moet ik maar een regendans­je doen

17:05 Hij was derde in Japan, tweede in Amerika en eerste in Mexico. Maar Max Verstappen waarschuwt nu al dat hij die lijn normaal niet door kan trekken in Brazilië, waar het circuit niet in zijn voordeel is. ,,Als hier niks geks gebeurt, worden we vijfde en zesde.‘’