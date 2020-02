Verstappen ‘zeer positief’ over eerste meters in nieuwe Red Bull-wagen

Vandaag maakte Verstappen de eerste meters maken in de wagen tijdens een filmdag. Tijdens een filmdag mag Verstappen maximaal 100 kilometer rijden. Op deze manier kan Red Bull toch al wat informatie verzamelen voorafgaand aan de testdagen die volgende week op het programma staan. Waar Red Bull de vorige jaren verraste met een aparte kleurstelling tijdens de testdagen, is de wagen nu al gelijk getoond in de standaard ‘livery’. ,,Het is zeer positief verlopen”, stelde Verstappen. ,,Het is natuurlijk belangrijk om wat meters te maken met de nieuwe auto om te checken of alle onderdelen goed werken, voordat we naar Barcelona gaan. Ik kijk ernaar uit om daar verder aan de slag te gaan.”



Opvallend aan de nieuwe auto is de luchtinlaat op de neus. Waar er voorheen een groter gat zit, is deze nu subtieler weggewerkt. Daarnaast is er gelijk achter de voorvleugel, bij het begin van de rode stier, een zogenaamde ‘cape’ aangebracht. Deze moet de lucht beter langs de auto geleiden.