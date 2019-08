Verstappen zesde in middagtraining op Spa, Leclerc het snelst

Als laatste van de 20 coureurs zette Verstappen een tijd op de klokken. Hij kwam op de mediums tot de tweede tijd, maar werd al gauw ingehaald door een aantal andere mannen. Met nog iets meer dan een uur te gaan meldde de Nederlander over de boordradio dat hij wat aparte geluiden hoorde en wat vermogen kwijt was. Daarop besloot de Nederlander naar binnen te duiken. Na een kwartiertje stilgestaan te hebben probeerde Verstappen het weer, maar tot een verbetering kwam hij niet meer.



De snelste tijd kwam opnieuw uit het kamp van Ferrari, al was de volgorde omgedraaid ten opzichte van eerder op de dag. Leclerc hield Vettel op dik een halve seconde en daar weer achter kwamen Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. Verder viel op dat de roze wagens van Racing Point wat betreft race pace erg dicht op de drie grote teams zaten. Sergio Pérez maakte indruk in de middagtraining en noteerde nog voor Verstappen de vijfde tijd, maar viel in de slotfase uit. Er kwam rook uit zijn wagen en het zit er dik in dat hij een gridstraf kan verwachten.