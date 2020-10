Vettel eert idool Schumacher met speciaal helmdesign op Nürburgring

Op het eerste oog lijkt de helm die Vettel voor de GP van de Eifel gaat gebruiken niet zo speciaal. Een wit vlak met wat sponsors en de Duitse vlag. Pas als je van inzoomt valt op hoe de Ferrari-coureur het design van Schumachers helm uit 2006 in de details heeft verwerkt. ,,Dus je kan Michaels sterren zien, de Chinese draak en natuurlijk het ‘MS’-logo. Het is maar een klein gebaar, we missen hem natuurlijk allemaal. Racen in Duitsland is altijd speciaal, dus ik denk aan hem en zijn laatste overwinning in zijn thuisland in 2006.”



Later dat jaar zou Schumacher in Shanghai zijn 91ste en laatste Grand Prix winnen. Lewis Hamilton hoopt de racelegende zondag te evenaren op dat aantal. Ook wat betreft wereldtitels hoopt de Engelsman (6) aan het einde van het seizoen op gelijke hoogte te komen met Schumacher (7).