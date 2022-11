Vettel neemt afscheid: ‘Was ik ergens anders geboren, had mijn talent misschien nooit de ruimte gekregen’

GP van São Paulo Gridstraf van vijf plekken voor Carlos Sainz na vervangen motoronder­deel

Ferrari-coureur Carlos Sainz moet voor straf vijf plaatsen naar achteren op de startopstelling voor de Grote Prijs van Brazilië, de voorlaatste race van het seizoen in de Formule 1. De Spanjaard heeft in São Paulo zijn interne verbrandingsmotor (ICE) vervangen. Daar zijn er maximaal drie van toegestaan, maar voor Sainz is dit alweer zijn zesde van het seizoen.

11 november