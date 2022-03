Viaplay gaat documentaire maken over Max Verstappen: ‘Lion Unleashed’

Wanneer de documentaire wordt uitgezonden is nog niet bekend. ,,De docu moet nog gemaakt worden", aldus een woordvoerster van Viaplay.



Eind 2020 bracht Ziggo Sport een documentaire over Max Verstappen, Whatever it Takes. Vandaag wordt Viaplay, de streamingdienst van Nordic Entertainment Group (NENT), in Nederland gelanceerd. Behalve Formule 1 brengt de dienst buitenlands voetbal (Bundesliga, Premier League), darts, maar ook series en andere programma's, zoals Dragons’ Den. Komende zomer staat Celebrity MasterChef gepland met onder anderen First Dates-barman Victor Abeln, zanger Jeangu Macrooy, Jetske van den Elsen en Freddy Tratlehner alias Vieze Fur van De Jeugd van Tegenwoordig. Schrijfster Saskia Noort werkt aan een komedie voor Viaplay.