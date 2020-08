Vierde tijd Verstappen: ‘Wordt in kwalificatie close met mannen achter ons’

Waar in VT1 met in het achterhoofd de gebeurtenissen van afgelopen zondag de focus lag op het testen van de zachtste band, werden de negentig minuten nu gebruikt voor de wat langere runs op de mediums en hardste band. Dat deed Verstappen in mindere mate. Hij stond ook nu weer lang binnen en legde de by far de minste rondes af (15) van de twintig coureurs. Toen de vlag werd gezwaaid stond de naam van Verstappen op P4. Zijn 1.26,437 had hij op mediums genoteerd, dezelfde compound als waarop wereldkampioen Hamilton tot 1.25,606 kwam.



,,We hebben vandaag alles kunnen doen wat we wilden, dus daar ben ik vrij tevreden mee”, aldus Verstappen in het persbericht dat de FIA in tijden van corona altijd verspreidt. ,,Het gat naar Mercedes was vorig weekend groot, dus het lijkt me logisch dat we dat nu niet in een paar dagen op magische wijze hebben gedicht – al doen we wat we kunnen. We hebben wat nieuwe dingen geprobeerd met de auto en volgens mij ging dat allemaal wel goed, maar daar gaan we vanavond en morgen nog allemaal naar kijken. Ik denk dat het tijdens de kwalificatie vrij close kan worden met de mannen achter ons, al kan het tijdens de race zomaar weer zo zijn dat ik in niemandsland rijd. De zachtere banden sleten vandaag erg snel, dus ik denk dat een 1-stopper vrijwel uitgesloten is. Coureurs zullen twee keer stoppen, maar ik denk niet dat dat voor wezenlijke verschillen gaat zorgen.”



