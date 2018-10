Vierde tijd voor ontevreden Verstappen

Hamilton domineerde beide sessies. De Brit was steeds aanzienlijk sneller dan de rest. ,,Dit circuit is geweldig. Ik heb een fantastische dag'', riep Hamilton tijdens de tweede training enthousiast over de boordradio. Zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas eindigde in beide sessies als tweede. De Duitser Sebastian Vettel, die zijn achterstand in het WK op Hamilton de afgelopen weken zag groeien tot 50 punten, eindigde in de tweede training als derde op ruim acht tienden van een seconde (1.29,050). De kopman van Ferrari was in de eerste sessie als vijfde geëindigd, nog achter zijn Finse teamgenoot Kimi Räikkönen.