Vijfde tijd Verstappen, Mercedes en Ferrari zitten elkaar op de hielen

Bij Verstappen waren er geen grote problemen waar te nemen in de ochtendtraining. Hij hield zijn Red Bull binnen de lijnen, op een klein missertje 10 minuten voor het einde na, werkte zijn rondes af en voorzag zijn team zo van de nodige informatie. Helemaal tevreden was Verstappen echter niet, zo werd duidelijk toen hij over de boordradio met zijn team sprak. ‘Mag ik naar binnen komen? Het gaat helemaal niet.’



Onrustiger was het in de stal van Ferrari en Mercedes. Vettel miste een groot deel van de training omdat zijn team nog bezig was met sleutelen aan zijn rode bolide, en Hamilton had op zijn beurt op meerdere momenten problemen met zijn voorvleugel. Het weerhield de Britse wereldkampioen er niet van om als snelste de eerste oefensessie te beëindigen: 1.04,838. Vettel en Bottas kwamen beiden tot binnen een tiende van die tijd.