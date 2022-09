Vlammen schieten plots uit auto Pierre Gasly: 'Het leek wel een barbecue’

Met videoHet was even schrikken voor iedereen die het zag gebeuren, maar de brand in de AlphaTauri van Pierre Gasly was snel geblust. De Franse Formule 1-coureur kwam met de schrik vrij en kon er na afloop van de tweede vrije training in Singapore zelfs wel om lachen.

,,Dat hoort allemaal bij de training", grapte Gasly. ,,Even controleren hoe sterk de motor is in hete omstandigheden.” Het incident gebeurde terwijl zijn wagen in de pitstraat naar binnen werd getrokken. Plotseling komen er vlammen uit de roll hoop boven het hoofd van de Fransman. Een monteur van Aston Martin is razendsnel ter plaatse om de brand te blussen.

,,Het was niet ideaal", erkende Gasly. ,,Het werd wat warm, een beetje het gevoel van een barbecue, maar uiteindelijk was het niet al te erg. Voor de rest van het weekeinde is dit geen probleem.” De nummer elf in de strijd om de wereldtitel kon even later nog wat rondjes rijden tijdens de tweede vrije training.

Ook voor Max Verstappen verliep VT2 ook niet helemaal naar wens. Er werd flink gesleuteld aan zijn wagen en dus kon hij maar weinig meters maken. Echt wakker zal hij van de gemiste track time echter niet liggen. ,,Het was niet echt representatief wat we in VT2 lieten zien, maar er is nog volop ruimte voor verbetering.”

Albon doorstaat eerste racedag

Alexander Albon heeft de eerste racedag in Singapore goed doorstaan. De Williams-coureur, die in de Grote Prijs van Italië nog was vervangen door Nyck de Vries, keerde terug voor de eerste en tweede vrije training voor de GP van Singapore. Hij zei dat het ,,oké ging, ondanks alles wat er gebeurd is”.

,,We wisten dat het lastig zou gaan worden”, zei Albon, die de race in Monza miste omdat hij na complicaties bij een blindedarmontsteking in het ziekenhuis moest blijven. ,,Ik heb het gevoel dat ik er beter mee omga dan ik had verwacht. We hebben best veel ‘long runs’ gedaan, maar die zijn nog steeds slechts een kwart van wat we gaan doen in de race op zondag. Maar ik heb nog steeds een dag om uit te rusten en omdat het één race is, wordt het hopelijk niet te zwaar.”

Albon had vrijdag vooral last van de hitte. ,,Als je uit de wagen komt, kun je duidelijk voelen dat er een fysieke reactie is. Maar ik voel ook dat er geen echte klachten zijn, dus ik voel me best goed.” Williams heeft De Vries ook naar Singapore laten gaan, voor het geval Albon niet in staat is om te racen.

