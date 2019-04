Vloekende Verstappen gekalmeerd: ‘Er wacht hier nog een lange wedstrijd’

Door Arjan Schouten

Waren zijn concurrenten schuldig? Had het team een fout gemaakt? Of was hij zelf in de fout gegaan? Volgens Max Verstappen was het van alles wat, na die laatste kwalificatierun in Sjanghai die volledig de mist in ging. Jagend op de beste positie op de baan achteraan het treintje van de tien overgebleven auto’s, koos bijna iedereen er voor om extreem laat naar buiten te komen voor een ultieme poging. Te laat voor Verstappen, zo bleek. Want toen hij op start-finish af kwam voor het begin van zijn laatste lap had hij geen tijd meer over om daar nog aan te beginnen.

Aanvankelijk gaf hij daar de twee Renaults en Ferrari-coureur Sebastian Vettel nog de schuld voor, want die haalden hem bij het oplijnen nog in, iets wat je niet doet volgens de ‘ongeschreven regels’ van de Formule 1. ,,Normaal laat je elkaar leven in zo’n treintje, maar nu was het zo op de limiet dat iedereen maar gewoon ging’‘, klonk het al wat begripvoller uit de mond van Verstappen, een dik uur na de kwalificatie, die hij als vijfde beëindigde.

,,Als je van je engineer te horen krijgt dat je móet gaan…. Ik kreeg niks te horen. Normaal is dat ook nooit een probleem, ze sturen je uit met genoeg marge. Maar hier ging iedereen zo langzaam. En iedereen ging ook wat te laat naar buiten, denk ik. En toen werd het krap. Ik wilde het netjes spelen, maar ook ik was gegaan als ik wist dat ik nog maar iets van tien seconden had. En toen ze langs me kwamen, had ik ook wel door dat ik haast moest maken. Maar toen was ik al te laat. Het was een beetje een zootje...”

,,Zoiets als dit is me denk ik pas één keer eerder overkomen”, vervolgde Verstappen. ,,Normaal houd je daar niet eens rekening mee. Ik ben ook niet boos op het team of zo. Het lijkt me makkelijk op te lossen. Maar dan kan ik er evengoed nog wel van balen dat het gebeurd is.”

En dat deed hij dan ook. ,,De hele kwalificatie deed ik al mee voor een derde plek. Daar hadden we absoluut voor mee kunnen vechten. Ik geloof dat die derde plaats er in had gezeten. Ik start nu als vijfde in plaats van misschien wel derde. Maar goed, het is gebeurd… Er is hier nog een lange wedstrijd te gaan.”

Natuurlijk stond iedereen stil bij dat incident, maar wat Verstappen tot dat moment liet zien was evengoed zeer bemoedigend met het oog op de GP van China van morgen 08.10 uur Nederlandse tijd. ,,De race zou wel eens een interessante kunnen worden. Qua snelheid zitten de drie topteams dicht op elkaar. Winnen? Mercedes ziet er wel heel snel uit, die zijn moeilijk te verslaan. Maar ik kan wel meevechten.”

De montagefout van Bahrein is hersteld en Red Bull is volgens Verstappen terug waar ze horen. Dicht op Ferrari en Mercedes. ,,De balans is terug, ik voel me goed in de auto.