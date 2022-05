Volkswagen-topman bevestigt: Porsche en Audi vanaf 2026 actief in de Formule 1

Volle pond in hol van de leeuw verandert perspec­tief Max Verstappen: 'Dit is heel positief’

Max Verstappen (24) won in Imola alles wat hij kon winnen. In een feilloos weekend verzamelde hij maar liefst 34 WK-punten en veranderde hij het perspectief van Red Bull in twee weken tijd volledig. ,,Ik ben heel blij met hoe we het hebben gedaan.’’

24 april