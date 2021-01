Voormalig F1-kampioen Button terug bij Williams

Vettel: ‘Dat Grosjean nog leeft, is het hoogtepunt van het jaar’

27 december De ontsnapping van Romain Grosjean uit zijn brandende auto is voor Sebastian Vettel hét moment van 2020. Dat schrijft de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 in een gastcolumn in de Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.