Vrienden volgen Nyck de Vries al 10 jaar op de voet: 'Deze groep betekent veel voor hem, heeft hij weleens gezegd’

Met video's Fernando Alonso overtreft meteen alle doelen: ‘Ik heb genoten’

Fernando Alonso (41) was door het dolle heen nadat hij bij zijn eerste race voor Aston Martin meteen een podiumplaats wist te behalen in de Grand Prix van Bahrein. Red Bull Racing was een klasse apart, maar daarachter had hij ‘gewoon’ de beste auto. ,,Het team heeft de ambitie om nog beter te worden en we blijven met beide voeten op de grond.”