Waarom Jumbo voor Max Verstappen meer betekent dan vijf kleine letters: ‘Frits was degene die hem hielp’

Podcast Formule 1 | ‘Nyck de Vries worstelt met het verwach­tings­pa­troon bij Alpha Tauri’

De tijd van de straatraces is even voorbij in de Formule 1. Natuurlijk staat Monaco binnenkort op het programma, maar tot de zomerstop sieren eerst Imola, Barcelona, Oostenrijk, Silverstone en Hongarije de kalender. Voor Nyck de Vries worden het de weken van de waarheid. In een nieuw Pitstop bespreken F1-watcher Marijn Abbenhuijs en presentator Etienne Verhoeff het Formule 1-nieuws.