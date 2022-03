Waarom Max Verstappen met een langlopend miljoenencontract zelf de regie houdt bij Red Bull

Door Arjan Schouten



,,Kunnen we dit de komende tien, vijftien jaar samen blijven doen’’, vroeg Max Verstappen jubelend over de boordradio richting pitmuur, meteen na het veroveren van zijn eerste titel in Abu Dhabi. Wellicht was het toen nog slechts een gedachtespinsel, een opwelling voortgekomen uit een mix van intense euforie en adrenaline. Maar al snel werd die weken na zijn eerste kampioenschap duidelijk dat er meer stak achter die plotse opmerking op het asfalt van Yas Marina.