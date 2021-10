Wacht Max Verstappen bij Grand Prix van Turkije weer waterballet?

Terwijl in Nederland een droog en rustig herfstweekeinde wordt verwacht, kunnen de fans, begeleiders én coureurs komende dagen in Istanboel hun borst natmaken. Er wordt, net als een klein jaar geleden bij de Grand Prix in de Formule 1, een nat weekeinde voorspeld.

De Grote Prijs van Turkije in de miljoenenstad aan de Bosporus verliep het raceweekend kletsnat. Is dat dit jaar ook het geval of blijft de coureurs een waterballet bespaard? Het is deze dagen behoorlijk wisselvallig in het zuidoosten van Europa, zo meldt Weerplaza. Op de Balkan, maar ook in Griekenland en Italië is het ronduit nat met soms een forse wind.

Aan het begin van het Grand Prix weekend ontspringt Turkije de dans en de vrij trainingen op Istanbul Park verlopen morgen zeer waarschijnlijk nog droog, maar een bui is niet helemaal uitgesloten met die wisselvalligheid relatief dicht in de buurt. Het is wisselend bewolkt en de temperatuur stijgt naar 22 graden.

Volledig scherm Het circuit van Istanbul Park voor de Grand Prix van Turkije © ANP

Vanaf morgen trekt dat gebied met bewolking en neerslag verder oostwaarts. Zowel zaterdag als zondag kunnen de coureurs in Istanboel met buien te maken krijgen. Soms kan het langere tijd aaneengesloten regenen wanneer de buien langzaam verplaatsen.

Lees ook:

• Red Bull onthult bijzondere auto voor Max Verstappen

Een herhaling van de verregende race van vorig jaar behoort dus tot de mogelijkheden. Toen was het glibberen en glijden geblazen over het nieuwe asfalt van het circuit. Het asfalt is inmiddels aangepast wat goed nieuws is voor de coureurs met deze weersverwachting. Door de regen valt de temperatuur ook iets lager uit met maxima rond 21 graden en dat is aan de frisse kant voor Turkse begrippen.



De buien in Turkije beperken zich tot het noordwesten van het land en het verschil met de Turkse Rivièra is enorm. In deze regio’s stijgt de temperatuur namelijk richting 30 graden en is de zon geregeld te zien.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.