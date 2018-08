Wat betekent de overstap van Ricciardo voor de rest van het rijdersveld?

Het leek een abc'tje. Er moesten nog wat plooien gladgestreken worden, maar snel werd er meer duidelijk over het contract van Ricciardo, aldus de Australiër zelf. De verwachting was dan ook dat hij bij Red Bull zou blijven, maar zijn zeer verrassende overstap naar Renault zorgt voor een schokgolf door de Formule 1: wie zit waar in 2019?

Door Tim Engelen



Om te beginnen met de coureurs die al zeker zijn van hun zitje. Mercedes bevestigde enige tijd geleden al dat Lewis Hamilton en Valtteri Bottas opnieuw in een Silver Arrow plaats zouden nemen in 2019. Ferrari deed hetzelfde voor Sebastian Vettel en uiteraard rijdt Max Verstappen het komende jaar nog bij Red Bull. Naast Ricciardo blijft Nico Hülkenberg bij Renault. Dan blijven er echter nog heel wat openingen en geruchten voor het volgende seizoen.

Red Bull

Volledig scherm Carlos Sainz © Getty Images Om te beginnen met de plek naast Verstappen. Carlos Sainz is door Red Bull uitgeleend aan Renault en keert dus terug, echter is het de vraag of Christian Horner hem naast Verstappen wil zetten. De relatie tussen de twee coureurs was bij Toro Rosso op zijn zachtst gezegd explosief. Een goede optie zou dus Pierre Gasly kunnen zijn. De Fransman rijdt een prima seizoen bij het zusterteam Toro Rosso en zou eenzelfde stap kunnen maken als Verstappen in 2016 deed.



Als Gasly naar Red Bull gaat, wat blijft er dan over voor Sainz? McLaren zou de Spanjaard zeer nadrukkelijk volgen en hij zou daar de teamgenoot van zijn idool Fernando Alonso kunnen worden. Dat zou een vertrek van Stoffel Vandoorne inluiden. De Belg heeft nog niet kunnen imponeren, maar dat heeft ook met de matige wagen te maken. Een andere naam die rondzingt bij McLaren is Lando Norris, een megatalent uit de Formule 2.

Ferrari

Voor komend jaar is ook nog niet duidelijk wie er naast Vettel in de rode Ferrari plaatsneemt. De indrukwekkende prestaties van Ferrari-protegé Charles Leclerc bij Sauber zorgen er echter voor dat de Scuderia bijna niet om de Monegask heen kan. Kimi Räikkönen wordt dit jaar 39 en zou de Formule 1 dus vaarwel kunnen zeggen. Of komt er een ruil en kiest de Fin voor een extra jaar bij Sauber?

Force India

Volledig scherm Sergio Perez in de Force India © Getty Images Twee jaar op rij was het kleine Force India het vierde team van de Formule 1. Achter de drie topteams presteerde het team uitstekend, maar het zit in enorme geldnood. De renstal staat onder curatele en er zijn meerdere gegadigden om het team over te nemen. Een van die gegadigden zou Lawrence Stroll zijn. Inderdaad, de vader van Williams-coureur Lance Stroll. Met zijn miljarden wil hij zijn zoon promoveren naar een sterker team en dat zou betekenen dat of Sergio Pérez of Esteban Ocon moet vertrekken. Daarnaast klopt George Russell, de leider in het Formule 2-kampioenschap én afkomstig uit de Mercedesstal, nadrukkelijk op de deur van de Formule 1. De Brit zou bij Force India, dat veel gebruikt maakt van Mercedesonderdelen, gestald kunnen worden of naar Williams kunnen gaan. Zeker als Stroll naar Force India verkast.

Williams

Net als Force India zit Williams in geldnood en met Stroll en Sergey Sirotkin heeft het team duidelijk gekozen voor coureurs die meer sponsoren dan talent in de Formule 1 brengen. Aangezien Williams volgend jaar intensiever wil samenwerken met Mercedes is het niet ondenkbaar dat Russell hier terecht komt en Sirotkin wordt behouden voor de centjes. Williams heeft ook nog de zeer ervaren Pool Robert Kubica als testcoureur onder contract. Hij zou zijn rentree als vaste coureur kunnen maken.

Toro Rosso

Het lijkt waarschijnlijk dat Gasly naar Red Bull verkast en de Red Bull-familie is niet erg onder de indruk van Brendon Hartley. Dat zou betekenen dat er voor volgend jaar twee lege plekjes zijn bij Toro Rosso. Een gegadigde is in ieder geval Dan Ticktum. Het talent rijdt in de Formule 3, maar heeft vooralsnog geen superlicence, waardoor hij niet gekwalificeerd is voor de Formule 1. De FIA zou dus een uitzondering moeten maken om de 19-jarige toe te laten tot de Formule 1. Een andere mogelijkheid is Alexander Albon. De Thai maakt indruk in de Formule 2 en zat ooit al in de stal van Red Bull, maar moest vertrekken vanwege tegenvallende prestaties. Een terugkeer bij de familie is dus zeker een optie. Hartley was immers ook ooit onderdeel van de Red Bull-opleiding.

Sauber

Het is vrijwel zeker dat Leclerc naar Ferrari vertrekt en met de opmars van Sauber komt ook meer interesse in het team. De laatste jaren wilde niemand bij de Zwitsers gezien worden, maar dit jaar kan het team vechten in de middenmoot. Marcus Ericsson is nog niet zeker van zijn zitje, maar heeft zeer nauwe banden met de teameigenaren en brengt de nodige centjes mee. Räikkönen zou kunnen terugkeren bij het team dat hem in 2001 zijn debuut in de Formule 1 schonk, maar ook Antonio Giovinazzi, eveneens een Ferrari-coureur, kan in de Sauber plaatsnemen. De Italiaan reed vorig seizoen al tweemaal voor Sauber, toen Pascal Wehrlein geblesseerd was. Bovendien ziet Ferrari erg graag een Italiaan in de Formule 1. Giovinazzi bij het door Ferrari-gesteunde Sauber is dus geen onlogische gedachte.