Wat is er in hemelsnaam mis met Assen?

WK-klassement: Verstappen verliest derde plek aan Leclerc, Vettel nadert

22 september Max Verstappen is de derde plek in de WK-stand kwijt. Charles Leclerc komt op gelijke hoogte met de Nederlander, maar de Ferrari-coureur heeft meer overwinningen in dit seizoen. Lewis Hamilton gaat soeverein aan kop en ook bij de constructeurs is Mercedes oppermachtig.