Wat kunnen we verwachten van de F1-testdagen in Barcelona?

Door Rik Spekenbrink



Om te beginnen: wie, wat, waar en wanneer?

Om 9 uur is het zover op het Circuit de Catalunya, even buiten Barcelona. Formule 1-fans hebben het na een lange winterstop afgelopen weken moeten doen met een paar foto’s of korte filmpjes van de nieuwe bolides van de tien teams. Maar nu gaan we ze echt zien en horen. Drie dagen wordt er getest, volgende week nog eens drie. Iedere dag wordt gesplitst in een ochtend- en een middagsessie, ieder team heeft maar één auto ter beschikking en kiest zelf wie wanneer rijdt. Voor Max Verstappen is het schema al bekend: hij komt vandaag de hele dag in actie en vrijdag in de ochtend.