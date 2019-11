Wat maakt het toetje in Abu Dhabi nog de moeite waard?

Ellende Bottas stapelt zich op: naast scheiding ook nog gridstraf

12:30 Formule 1-coureur Valtteri Bottas zal zondag in Abu Dhabi in de laatste grand prix van het jaar achteraan starten. Daarmee stapelt het slechte nieuws voor de Fin zich op, want via Instagram maakte de dertigjarige Bottas bekend te gaan scheiden.