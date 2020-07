Wederom geen ideale training voor spinnende Max, snelste tijd Bottas

Hoewel de training van vrijdagmiddag vrijwel volledig in het water viel, hadden de meeste teams vandaag weinig haast om de verloren asfalttijd in te halen. Het was wachten op de topteams, die na dik een kwartier ineens allemaal achter elkaar naar buiten kwamen. Nagenoeg iedereen op softs, Verstappen koos voor mediums. Vijf minuten later spinde de Limburger, toen die aan de binnenkant van bocht 12 de kerb pakte en wegschoof. Verstappen zocht de pitstraat op, om die amper een minuut later alweer te verlaten op dezelfde banden.

Het werd drukker op de baan, met coureurs die aan langere runs op softs werkten. Nadat Charles Leclerc aanvankelijk de tijd van Hamilton had verbeterd, deed Bottas dat weer bij de Monegask. Verstappen slaagde er niet meer in dichtbij te komen. Dat kan gelegen hebben aan een probleem met de versnellingsbak van de RB16, waarover de Nederlander zijn team over de boordradio informeerde. In de slotfase was Verstappen nog eens genoodzaakt een geklokte ronde te staken, ditmaal vanwege te veel onderstuur. Daar hadden de Mercedessen minder last van. Bottas en Hamilton eindigden respectievelijk op P1 en P2, op een kleine twee tienden gevolgd door Sergio Pérez.



Zo was de schamele oogst van Verstappen in de Hongaarse trainingen een achtste, zevende en zesde plaats. Er zal voor de kwalificatie van vanmiddag (om 15.00 uur) nog een flink tandje bij moeten wil hij zijn prestatie van vorig jaar evenaren. Toen claimde hij op de Hungaroring zijn allereerste pole position in de koningsklasse.



De Formule 1 kijk je op Ziggo Sport.