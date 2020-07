‘Wel of niet knielen, gaat uiteindelijk de wereld niet veranderen’

SamenvattingZwarte shirts én een boodschap op alle auto’s, krachtig was het statement tegen racisme vanuit de Formule 1. Maar omdat zes van de twintig coureurs, onder wie Max Verstappen, niet op de knie gingen in Oostenrijk, kwam er toch nog kritiek. De afspraak was echter dat elke coureur moest doen waar hij zich goed bij voelde. ,,Niemand moet zich ergens toe gedwongen voelen.’’

Door Arjan Schouten



Bondscoach Ronald Koeman begreep er niks van en dat gevoel werd massaal gedeeld op sociale media. Waar was die eensgezindheid opeens gebleven in de Formule 1, de sport die zo daadkrachtig stelling nam tegen racisme? Alle coureurs meldden zich voorafgaand netjes op start-finish voor een statement tegen racisme. Allemaal in een zwart shirt met ‘End Racism’ erop, zoals afgesproken. Net als dat ze dit seizoen allemaal de boodschap ‘WeRaceAsOne’ op hun auto hebben staan.

Quote Ik heb nooit iemand gevraagd of geëist om op de knie te gaan Lewis Hamilton Maar naast die afspraken waar alle teams en coureurs mee instemden, was er binnen de leiding van de rijdersvakbond GPDA, waar Romain Grosjean en Sebastian Vettel de voorzitters van zijn, ook nog het idee geboren om op de knie te gaan. Een daad waarmee quarterback Colin Kaepernick vier jaar terug begon als stil protest tegen politiegeweld in Amerika.

Maar wél of niét op de knie, die keuze was uiteindelijk aan de coureurs zelf. En al voor de race kondigden Charles Leclerc en Max Verstappen aan dit niet te gaan doen, net als nog vier collega’s. ,,Ik ben erg toegewijd aan gelijkheid en de strijd tegen racisme. Maar ik geloof dat iedereen het recht heeft om zichzelf te uiten op een moment en op een manier die bij hen past’’, zo legde Verstappen vooraf al uit.

Argeloze kijker

,,Ik geloof dat dit om gedrag en om feiten in ons normale leven zou moeten draaien, in plaats van formele gebaren die in sommige landen als controversieel kunnen worden beschouwd’’, zo verklaarde leeftijdsgenoot Leclerc.

De leiding van de GPDA had vooraf wellicht wat beter na moeten denken wat voor beeld het op zou leveren als er veertien coureurs wél en zes niét zouden knielen. Want het leidde niet alleen in Nederland tot gefronste wenkbrauwen. Voor de argeloze kijker ontstond, hoe onterecht misschien ook, toch het beeld dat binnen de absolute top van de racewereld verdeeldheid heerst.

Intern werd die verdeeldheid voor lief genomen. Lewis Hamilton sprak zijn begrip uit voor ieders individuele afweging ,,Het laatste wat ik wil is dat het voelt alsof mensen ergens toe worden gedwongen’’, vertelde hij aan de Britse pers. ,,Ik heb nooit iemand gevraagd of geëist om op de knie te gaan. Ik heb alleen gezegd dat ik het zou doen en dat iedereen moest doen wat hij dacht dat goed was’’, aldus de zesvoudig wereldkampioen. ,,Ik ben degenen die naast me geknield hebben dankbaar, want het blijft een krachtige boodschap. Maar of je nu wel of niet knielt, uiteindelijk gaat dat ook de wereld niet veranderen.’’

