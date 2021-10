Werk aan de winkel voor Verstappen en Red Bull: ‘Anders ziet het er niet al te best uit’

,,Het is een beetje anders hier, we hebben niet veel data van het circuit", vervolgde Verstappen. Een probleem dat de concurrentie natuurlijk ook heeft. Toch lijken zij hun zaakjes beter op orde te hebben na de vrijdag. ,,We hebben een drukke avond voor de boeg om het allemaal wat beter te maken, want vandaag was niet de beste dag. De baan is nu super onder deze omstandigheden.”



Voor Verstappen staat zaterdagochtend (11.00 uur) de derde vrije training op het programma en vervolgens wordt om 14.00 uur de kwalificatie verreden. ,,We zullen zien wat we voor morgen kunnen doen. We moeten ons op onszelf concentreren na deze mindere dag, daar gaan we aan werken.”