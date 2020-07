Wie wordt straks de nieuwe Ringmeister?

Door Arjan Schouten



Het is nog wachten op de officiële bevestiging, maar dat lijkt een kwestie van tijd. Spoedig schijnt ook de Nürburgring bekend te worden gemaakt als een van de nieuwe race-locaties voor oktober op een vanwege corona volledig hertekende racekalender. De Nürburgring lijkt in beeld te zijn gekomen omdat het circuit van Hockenheim - de laatste jaren nog decor van de GP van Duitsland - Formule 1 en Liberty Media een ‘nee’ verkocht heeft. Volgens het Duitse RTL zou doorslaggevend zijn geweest dat deelstaat Rijnland-Pfalts bereid is om fans toe te laten, als er in oktober geracet kan worden op de Nürburgring. Voor de politici in Baden-Württemberg was dat scenario op de Hockenheimring onbespreekbaar.



In dit crisisjaar terugkeren met de koningsklasse op het vermaarde Duitse asfalt, het zou een ware stunt zijn. Weinig circuits op de huidige kalender kunnen zoveel historie als op de Nürburgring overleggen. In 1951 werd er al geracet door de Formule 1 en de racegeschiedenis gaat er zelfs bijna honderd jaar terug.