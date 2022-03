Wil Max Verstappen met mentaal plaagstootje twijfel zaaien bij concurrentie? ‘We hebben hier veel geleerd’

Max Verstappen tankt vertrouwen in aanloop naar seizoen­start: niemand in de buurt op laatste testdag

Met een flink aerodynamisch updatepakket aan boord heeft Max Verstappen de testweek in Bahrein als snelste afgesloten. Met een 1.31,720 waarschuwde de wereldkampioen de concurrentie alvast. Charles Leclerc was op zeven tienden pas de eerste achtervolger onder het kunstlicht in de zandbak.

17:22