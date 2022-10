Wilhelmus klinkt in Singapore: Beitske Visser wint in W Series

Beitske Visser heeft haar tweede overwinning geboekt in de W Series, de raceklasse voor vrouwen. De 27-jarige Nederlandse zegevierde op het stratencircuit van Marina Bay in Singapore, waar ook de Formule 1-coureurs dit weekeinde racen. “Yes, eindelijk!”, zei Visser over de boordradio.

Haar eerste zege boekte ze in 2019 op het circuit van Zolder, in het eerste jaar van de raceklasse voor vrouwen. Visser haalde dat jaar nog drie keer het podium en eindigde als tweede in het WK-klassement, achter de Britse Jamie Chadwick. In 2020 ging de W Series niet door vanwege de coronapandemie. Chadwick prolongeerde vorig jaar haar wereldtitel, Visser kwam niet verder dan de achtste plaats in het klassement.

De 27-jarige coureur uit Dronten begon de race in Singapore van de tweede plek, maar nam bij de start direct de leiding over van de Spaanse Marta Garcia. Visser gaf de eerste plaats niet meer uit handen. In de slotfase van de race kwam de safetycar de baan op nadat WK-leider Chadwick was gecrasht. De race werd weer vrijgegeven met nog één ronde te gaan. Visser slaagde er in de slotronde in om de aandringende Britse Alice Powell achter zich te houden.

In het klassement nam de Nederlandse de tweede plaats alleen in handen, met 50 punten achterstand op Chadwick. Powell staat derde, op 57 punten van haar landgenote. Met nog drie grands prix te gaan, heeft Visser nog kans op de wereldtitel. De vrouwen racen eind deze maand in de Verenigde Staten en twee keer in Mexico.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.