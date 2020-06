Williams toont nieuwe kleurstelling

Paus schrijft brief aan Zanardi: ‘Bedankt voor het geven van kracht aan degenen die het kwijt waren’

24 juni Paus Franciscus heeft Alex Zanardi een brief geschreven en hem daarin bedankt voor zijn ‘levensles voor de mensheid’. De Gazzetta dello Sport publiceerde de handgeschreven brief aan de 53-jarige Zanardi, die in kritieke toestand op de intensive care ligt van het ziekenhuis in Siena. De viervoudig paralympisch kampioen en voormalig autocoureur botste afgelopen vrijdag met zijn handbike op volle snelheid tegen een vrachtwagen en wordt in een kunstmatig coma gehouden.