WK-stand Formule 1 | Max Verstappen doet in België uitstekend zaken, Pérez wipt over Leclerc heen

Met video Max Verstappen keurt verbranden Hamilton-merchandi­se af: ‘Dit is gewoon walgelijk’

Het was alweer de 28ste zege voor Max Verstappen in de Formule 1, maar volgens de WK-leider zelf was die in Hongarije één van zijn mooiste. Hij haalde de ene na de andere concurrent in en kon zelfs door een spin niet van de overwinning worden afgehouden. Zijn voorsprong bij het begin van de zomerstop: 80 punten. ,,Ik mag niet klagen.”

1 augustus