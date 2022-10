Woedende Verstappen! WK-leider scheldt op boardradio na afbreken kwalificatierondje

Met samenvatting Max Verstappen op opdrogende baan halve seconde achter Charles Leclerc in laatste training

Met een tweede plaats in de slottraining op zak gaat Max Verstappen zich klaarmaken voor de kwalificatie. De laatste oefensessie op het stratencircuit van Singapore ging gebukt onder hevige regenval, maar uiteindelijk kon er toch nog een halfuurtje gereden worden. Charles Leclerc was het snelst in 1.57,782.

14:09