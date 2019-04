Wordt het weer smullen in Bakoe?

De grootste vraagtekens hangen nog altijd boven Ferrari. Ook in Azerbeidzjan leken de Italianen in de vrije trainingen verreweg de snelste auto te hebben. Maar de één start vanmiddag vanaf plek 3, Sebastian Vettel, en de ander staat na een crash in de kwalificatie zelfs op plaats 10. Charles Leclerc botste in Q2 vol in de kussens in bocht 8, een snelle en smalle knik naar links.

En dat terwijl het echt alle hens aan dek is voor Ferrari in Bakoe. Mercedes heeft na drie 1-2’tjes in Melbourne, Bahrein en Sjanghai al 57 punten voorsprong in het constructeurskampioenschap. Bovendien groeide de kritiek op Ferrari na een omstreden teamorder twee weken geleden in China. Leclerc was er zelf ook niet over te spreken dat hij Vettel voorbij moest laten. Of hij dat bij een nieuw verzoek weer zou doen, was donderdag de vraag. Misschien, het veelzeggende antwoord van Leclerc. Maar na zijn fout gisteren zal de Monegask eerst moeten zorgen dat hij überhaupt in de buurt komt van de top-4.