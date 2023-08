Zandvoort klaar voor duizenden racefans: alcoholverkoop aan banden, meldpunt ongewenst gedrag

F1-fans vertrokken al vroeg in de ochtend richting Zandvoort om niets te hoeven missen het racecircus in eigen land. De NS meldt vooralsnog geen problemen. Rond de klok van half negen waren op deze eerste dag van het raceweekend al zo’n 6700 reizigers vervoerd.

Dat aantal zal in de loop van de dag nog toenemen. Op het circuit worden dagelijks zo’n 105.000 bezoekers verwacht.

In de intercity van 06.14 uur vanaf Den Haag Centraal zit al een handjevol fans. Ilona Schwartz en haar man zijn om 04.00 uur opgestaan om vanuit Zwijndrecht op tijd in Zandvoort te zijn. ,,Je wilt echt geen trein later nemen”, aldus Ilona. ,,Die zit dan stampvol”, is haar verwachting.

De twee waren er vorig jaar ook bij in Zandvoort en zijn echte fans van Max Verstappen. Naast een shirt van Verstappen hebben ze ook allebei een tatoeage met het persoonlijke logo van de coureur. Rogier en zijn zoon Sem zijn om 05.30 uur vertrokken vanuit Almere. Voor Sem is het de eerste keer. ,,Ik wil vooral alle coureurs zien.”

De zussen Anna en Deborah Niemer, ook uit Almere zijn echte ‘diehard-fans’. Ze zijn om 04.30 uur opgestaan. Ondanks het shirt van Max Verstappen dat ze dragen is hij niet hun favoriete coureur. ,,Dat is toch wel Norris”, is de uitkomst van kort overleg. ,,Wel zou het leuk zijn als Max hier wint.”

Naast enkele tientallen fans vervoert de trein van Haarlem naar Zandvoort ook vrijwilligers. Suzanne Minkels gaat samen met twee vriendinnen als vrijwilligers tickets scannen. ,,Als beloning mag je de race kijken.” Voor het station verzamelt een groep die achter de bar gaat werken. ,,Een heel belangrijke taak”, aldus een van hen.

Op het circuit worden dagelijks zo’n 105.000 bezoekers verwacht. De NS laat iedere vijf minuten een trein rijden tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. ,,De sfeer zit er goed in, mensen hebben er zin in”, licht de woordvoerster toe.

Bussen

De bussen van Connexxion die reizigers naar Zandvoort vervoeren zijn dit jaar in de ochtend al veel drukker dan rond dezelfde tijd vorig jaar, meldt een woordvoerder. Dat kan te maken hebben met de gewijzigde openingstijden van het circuit, dat een uur eerder de deuren opende.

,,Het is heel erg druk, veel drukker dan vorig jaar. Het lijkt erop dat mensen vroeger naar Zandvoort reizen. Vorig jaar zaten rond een uur of acht zo’n tien tot vijftien mensen in de bus, nu was de bus rond deze tijd al vol”, zegt Rick de Vries, woordvoerder en buschauffeur. In Zandvoort konden de eerste fans rond acht uur naar binnen.

Connexxion verkoopt speciale buskaartjes om naar het circuit te reizen. Daar waren donderdagmiddag al bijna 2000 van verkocht. Op het circuit worden elke dag zo’n 105.000 bezoekers verwacht. Racefans die dit weekend naar Zandvoort willen, worden opgeroepen om zoveel mogelijk met het openbaar vervoer, de fiets of per touringcar te komen.

Alcohol aan banden

Zandvoort legt tijdens het Formule 1-weekend de alcoholverkoop aan banden in de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag. Zo mogen supermarkten na 15.00 uur geen drank meer verkopen. Ook gaat de horeca in het kustdorp eerder dicht dan vorige jaren. ,,We zagen vorig jaar wel dat heel veel alcohol uit de slijterijen rechtstreeks het dorp in kwam en dat mensen met flessen Bacardi op straat stonden, dat vonden we ongewenst”, aldus burgemeester David Moolenburgh.

Dit jaar zijn de mogelijkheden om grensoverschrijdend gedrag te melden uitgebreid. De organisatie van de Formule 1 doet dat na tientallen meldingen over ongewenst gedrag bij de vorige editie. Vorig jaar was er een noodnummer om ongewenst gedrag te melden. Dit jaar kan er ook een melding gedaan worden in de app van de Dutch Grand Prix, legt een woordvoerder van de organisatie uit. Verder is er een medewerker van de GGD aanwezig die mensen kan opvangen die te maken hebben gehad met ongewenst gedrag.

Moolenburgh is verder opgelucht dat taxichauffeurs hebben afgezien van plannen wegen te blokkeren. Even dreigden 150 boze taxichauffeurs uit protest tegen de beperkingen in het oppikken van Zandvoort-klanten toegangswegen te blokkeren. Dat geldt ook voor acties van klimaatactivisten. Zo heeft Extinction Rebellion een protest aangekondigd voor zaterdag. ,,We maken goede afspraken over de plek waar dat kan en over het algemeen gaat dat prima”, zegt Moolenburgh.

