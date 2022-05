Zelfs F1’s kroonjuweel is niet meer heilig: ‘Je kunt niet in het verleden blijven hangen’

Met video Max Verstappen tweede in slottrai­ning, drie uit drie voor Charles Leclerc

Drie trainingen achter de rug in Barcelona en drie keer was Charles Leclerc de snelste coureur van het veld. In de laatste oefensessie bedroeg zijn voorsprong op Max Verstappen echter slechts 72 duizendsten. De Nederlander lijkt in aanloop naar de kwalificatie dus gevonden te hebben wat hij gisteren nog zocht.

21 mei