Zestien betrokkenen binnen Formule 1 positief getest bij Dutch Grand Prix in Zandvoort

Zaterdag werd bekend dat de 41-jarige Räikkönen besmet is met het coronavirus. DeFin, bezig aan zijn laatste jaar in de Formule 1, miste daardoor de Grand Prix in Zandvoort. ,,We baalden daar ontzettend van, want het is Kimi’s laatste jaar en hij is fan van Zandvoort”, zei circuitdirecteur Robert van Overdijk zondag. ,,Maar dat hij niet door de coronatest komt, is voor ons wel het bewijs dat we zorgvuldig hebben gehandeld.”