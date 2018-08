Zieke Niki Lauda korte tijd op intensive care

Verstappen biedt excuses aan voor scheldka­non­na­de: 'Niet de juiste woorden gebruikt'

30 juli Max Verstappen was gisteren furieus toen de Renault-motor in zijn wagen er voor de zoveelste keer mee ophield. De scheldkanonnade kwam in gecensureerde vorm in miljoenen huiskamers binnen en de Nederlander biedt daar nu zijn excuses voor aan.