Ziggo Sport verliest uitzendrechten Formule 1

,,Het Scandinavische bedrijf biedt substantieel meer geld dan Ziggo Sport op dit moment betaalt,” zei een ingewijde vanmorgen tegen deze site. Naar verluidt werd ruim honderd miljoen euro geboden voor een contract van drie jaar. Ziggo Sport heeft inmiddels bevestigd dat het de rechten is kwijtgeraakt.

De impact voor de kijker is nog onduidelijk. Nordic Entertainment Group heeft nu geen sportzender in Nederland om Formule 1 uit te kunnen zenden. Het Zweedse bedrijf zou een eigen televisiekanaal kunnen beginnen in ons land, net als Ziggo Sport of Eurosport. Een tweede optie is een app, die kijkers net als bij Netflix of Videoland op hun tv of laptop moeten installeren. Zo’n platform heeft het bedrijf al in huis, genaamd Viaplay. Hierop gaat ze ook live vrouwenvoetbal uitzenden - het bedrijf kocht al uitzendrechten in negen Europese landen. Deze streamingsdienst moet de komende jaren groeien en uiteindelijk Europa veroveren, is het idee.

Derde optie is dat de nieuwe rechtenhouder voorlopig met zogenoemde ‘sublicenties’ gaat werken. Dat betekent dat een deel van de rechten tijdelijk wordt verkocht aan een al bestaande zender. Hoe duur of gebruiksvriendelijk bovenstaande opties worden, is onbekend.

,,Je kunt je ook voorstellen dat Nordic Entertainment Group straks verschillende pakketten aanbiedt aan de Formule 1-fans: een abonnement waarbij je alleen de races kunt zien óf opties waar je ook achtergrondprogramma’s en documentaires erbij krijgt,” oppert sportmarketeer Marcel Beerthuizen.

Gratis naar de grootste autosport van de wereld kijken is geen optie, denkt hij. ,,Eén ding is zeker: dit bedrijf heeft vele miljoenen betaald voor de uitzendrechten. Dat geld willen ze terugverdienen. En de sportliefhebber is dat inmiddels ook gewend. Ze betalen bijvoorbeeld ook al voor ESPN. Door alle abonnementen die je als kijker nu al kunt afsluiten, kun je tv-kijken vergelijken met een menukaart. Je koopt het aanbod waar je zin in hebt.”

‘Harde knikkers’

Formule 1-commentator Olav Mol kreeg vanmorgen een belletje van de ceo van Ziggo Sport over de verloren strijd. ,,Het is niet leuk, laten we dat voorop stellen. Maar er is één ding heel belangrijk nu: dat er continuïteit voor de fans komt.”

Quote Ik ben nog niet klaar met het spelletje, maar misschien is het spelletje wel klaar met mij. Olav Mol

Of Mol volgend jaar mag aanblijven als commentator is nog onduidelijk. ,,Ik ben nog niet klaar met het spelletje, maar misschien is het spelletje wel klaar met mij. Al hoop ik van niet natuurlijk.” Volgens hem is Ziggo beslist niet uit de gratie gevallen bij de Formule 1. ,,We hebben niets dan lof gekregen de afgelopen jaren. Nee, ik denk dat het uiteindelijk om de harde knikkers draait. Ik weet dat Ziggo een heel serieus bod heeft gedaan, maar dat het bedrag in het niet viel bij het bod van de winnende partij.” Dat moet volgens Mol om een overbieding van vele miljoenen gaan, al weet hij de exacte cijfers niet.

Darts

Nordic Entertainment Group zou in onderhandeling zijn over de koop van andere sportrechten als de Bundesliga. Ook zou het bedrijf darts willen weghalen bij RTL7. ,,Op dit moment zijn we in gesprek en we hebben nog geen formeel besluit vernomen,” reageert RTL hierop. Naar het WK darts keken afgelopen januari fors minder mensen, nadat Michael van Gerwen in de kwartfinales verloor. De finale trok 626.000 kijkers.

Volgens sportmarketeer Chris Woerts, die het nieuws over de uitzendrechten maandagavond al naar buiten bracht via Veronica Inside, heeft het Scandinavische bedrijf nog veel grotere plannen. ,,Ze willen veel meer dan Formule 1. Darts, maar ook Premier League. Die rechten komen volgend jaar vrij. Daar azen ze ook op.”

