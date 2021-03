Ziggo verpulvert eigen records met bloedstollende strijd Hamilton - Verstappen

De overmacht in de Vrije Trainingen en de zege in de kwalificatie van zaterdagavond van Max Verstappen én de bloedstollende race gisteravond hebben Ziggo Sport geen windeieren gelegd. De betaalzender verpulverde al zijn eigen records.

Bij Ziggo Sport wordt vandaag vrijwel zeker een flesje opengetrokken. Met de Grand Prix van Bahrein werden gisteren alle eigen records verpulverd, zo maakten de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek vanmorgen duidelijk. Gemiddeld schakelden gisteren 1.933.000 kijkers in, iets meer dan bijvoorbeeld de laatste uitzending van Zondag met Lubach (1.861.000).

Bij Ziggo Sport komen de cijfers van Go - de tv-app en Ziggo Sport Totaal Go, 350.000 - en Select (574.000) nog op het totaal van de bijna twee miljoen. Met 2.857.000 kijkers op alle kanalen beleefde Ziggo een droomstart van het Formule 1-seizoen. Het vorige record voor Ziggo was de GP van Mexico in 2017 met 1.789.000 kijkers op Ziggo Sport en Ziggo Sport Select (de cijfers van Go waren er destijds nog niet).

Het totale marktaandeel op tv voor Ziggo (dus Ziggo Sport en Select bij elkaar) was gisteren 54,3%. Dat is geen record voor de betaalzender. Op tijdstippen dat er weinig concurrentie is ('s nachts, vroege ochtend, zoals bij de grands prix van bijvoorbeeld Japan of Australië) lag het het marktaandeel wel eens hoger.

Met ook 855.000 kijkers bij de voorbeschouwing en 1.145.000 bij de nabeschouwing was het een topdag voor Ziggo Sport. Door die cijfers kwam het marktaandeel over de hele dag gezien op 15%, ook dat was een nieuw Ziggo-record.

Laatste Zondag met Lubach

Maak het Formule 1-seizoen nog spannender en doe mee met het grootste Formule 1-spel van Nederland. Selecteer vier coureurs en voorspel de uitslagen. De allerlaatste Zondag Met Lubach was na de F1-race in Bahrein en het NOS Journaal het derde best bekeken programma van de zondag. Na dertien seizoenen kwam een einde aan het satirische programma van Arjen Lubach. Hij trapte zijn laatste reeks op 7 februari af met een record van bijna 2,3 miljoen kijkers. Ook op de uitzendingen erna stemden veel mensen af: wekelijks rond de anderhalf miljoen.

Volledig scherm Lewis Hamilton en Max Verstappen. © AP

