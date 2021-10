Zinderend duel met Max Verstappen: zet Lewis Hamilton onder druk en hij blijkt menselijk

Samenvatting Verstappen ook in Turkse middag ver verwijderd van Hamilton

8 oktober Ook in de middagtraining is Max Verstappen in Istanboel niet in de buurt van de snelste tijd gekomen. Het bleef voor de Nederlander bij een 1.24,439 en dat leverde slechts de vijfde tijd op. Lewis Hamilton (1.23,804) was wederom het snelst van allemaal.