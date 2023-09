Zo laat komt Max Verstappen in actie op het Marina Bay Circuit in Singapore

Max Verstappen geniet in Zandvoort: ‘Ik heb het nooit overweldi­gend gevonden, het is gewoon fantas­tisch’

Op geen andere plek dan Zandvoort is beter voelbaar wat Max Verstappen teweegbrengt. De wereldkampioen geniet in eigen land, ook al wil iedereen iets van hem en is de druk op zijn schouders groot. ,,Het is prachtig dat dit mogelijk is gemaakt.”