Zo werkt Max toe naar de GP van Australië

Bottas: Mercedes had niet de behoefte om tot het uiterste te gaan in de tests

12 maart Merecedes was tijdens de testdagen in Barcelona veel sneller dan de concurrenten Red Bull en Ferrari tijdens de zogenoemde racesimulaties, maar Valtteri Bottas denkt niet dat het gat echt groot zal zijn in Australië. ,,We denken absoluut niet dat we een seconde sneller zijn dan de rest."