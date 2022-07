10 jaar cel en tbs met dwang voor doodslag met 65 messteken

De man die in 2020 in het Friese Molenend (Mûnein) een 43-jarige Almeerder doodde met 65 messteken, heeft een celstraf van tien jaar en tbs met dwangverpleging kregen. Chris C. (29), inwoner van het Friese dorp, is woensdag ook veroordeeld voor het neersteken van twee andere personen, die zwaargewond raakten.

De man uit Almere was op 6 juni 2020 naar een goede vriend in Molenend gegaan om te helpen klussen, die vriend was een buurman was van C. De verdachte drong aan het begin van de avond met een mes en baksteen de woning van zijn buurman binnen. C. was op zoek naar diens stiefdochter met wie hij een paar keer seks had gehad. Op de eerste verdieping ontstond een vechtpartij tussen C. en zijn buurman. De Almeerder schoot daarbij zijn vriend te hulp, maar moest dat met de dood bekopen. Hij werd in een slaapkamer tegen de grond gewerkt en in korte tijd 65 keer gestoken, waarvan 35 keer in zijn hals.

De rechtbank in Leeuwarden ziet onvoldoende bewijs voor een vooropgezet plan en dus moord. Ook was geen sprake van kalm beraad. De rechter gaat net als het Openbaar Ministerie uit van doodslag. De straf is conform de eis van de officier van justitie.

C. stak ook zijn buurman meer dan dertig keer met het mes. Hij overleefde de steekpartij echter en wist de politie te bellen. De rechtbank ziet dit als een poging tot doodslag. De partner van de buurman werd in een van de slaapkamers door C. met het mes bedreigd. Zij wist te ontkomen door uit een raam te springen. Tijdens zijn detentie in Zwolle heeft C. tevens een medegevangene gedurende twaalf seconden 22 keer met een balpen in zijn hoofd gestoken. Volgens de rechter gaat het hier om een poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

C. heeft de steekpartijen toegegeven. Naar eigen zeggen werd hij aangevallen en ging het om zelfverdediging. De rechtbank vindt dit niet aannemelijk vanwege onder meer getuigenverklaringen en het DNA van C. op de aangetroffen baksteen. Volgens de rechters heeft hij “aanzienlijk vaak en vol agressie” gestoken. Psychisch deskundigen van het Pieter Baan Centrum hebben vastgesteld dat C. een “zwakke persoonlijkheidsorganisatie” en paranoïde voorstellingen heeft die tot veel agressie kunnen leiden. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar. Omdat de kans op herhaling hoog is, vindt de rechtbank de tbs met dwangverpleging noodzakelijk.