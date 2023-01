1100 woningen gevoelig voor schade door bodemdaling: Leeuwarden maakt geld vrij voor advies

Woningeigenaren zijn juridisch zelf verantwoordelijk voor de staat van de fundering van hun huis en herstel als deze beschadigd is geraakt. Om ze daarin te ondersteunen voorziet het het loket in informatie om schade aan de fundering te voorkomen, om aanspraak te maken op subsidie voor funderingsonderzoek en om te helpen in het verstrekken van een lening voor funderingsherstel. Dat schrijft burgemeester Sybrand Buma in een brief aan de gemeenteraad.